Herman van Veen: ‘Er gaat natuurlijk een moment komen dat iemand mij van het toneel tilt’

Recensie Herman van Veen is onvermoei­baar en onverslijt­baar

13 juli De show is een goed uur bezig en Herman van Veen staat te zingen op rode sokken, met een veel te lange rode sjaal om de nek en een ouderwets vergiet op het hoofd. Hij ‘doet’ met zijn drie muzikale begeleiders (ook met een vergiet als hoofddeksel) Trini Lopez: If I had a hammer.