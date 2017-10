Herman van Veen: Ik ben een mazzelaar, mijn Anne fietst nog

Muzikant Van Veen merkte vanavond op dat het nummer, dat hij oorspronkelijk voor zijn dochter Anne van Veen schreef, een hele andere lading heeft gekregen. ,,Iedereen denkt aan een andere Anne. Dan wordt het een volstrekt ander lied en krijgt het een hele vreemde ironie. 'Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje mooier kleuren'.'' Anne verscheen in 1986 op het gelijknamige album en gaat over de geboorte en het opgroeien van Van Veens dochter.



Het lichaam van de 25-jarige Anne Faber werd twee weken geleden in het natuurgebied Horsterwold bij Zeewolde gevonden. De Utrechtse verdween vrijdag 29 september tijdens een fietstocht. Met man en macht werd naar haar gezocht door politie, ME, Defensie en een groep vrijwilligers. Opmerkelijk is dat het laatste signaal van haar gsm is opgepikt op enige honderden meters van de woning van Van Veen.



Het stoffelijk overschot werd gevonden op basis van aanwijzingen van verdachte Michael P. P. kwam in beeld bij de politie nadat zijn dna werd aangetroffen op gevonden kleding van Anne.



Van Veen staat van 26 oktober tot en met 10 december 31 keer in theater Carré met zijn voorstelling Vallen of Springen. De zanger speelt iedere voorstelling net wat anders omdat hij zijn eigen ervaringen en de actualiteit meeneemt in de samenstelling van de betreffende avond.