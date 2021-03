Herman van Veen maakt indruk in Matthijs gaat door: ‘Bom aan inspiratie’

Nog altijd treedt Herman van Veen, inmiddels 76, met regelmaat op. Niet voor publiek vanwege de coronacrisis, maar gewoon op zijn landgoed. Zo onthulde hij gisteravond. ,,Je moet het onderhouden. Ik heb die energie nodig", legde hij gisteravond uit. Het toont het beeld van een man die leeft voor de kunsten. Hij schildert, speelt viool en maakt dus muziek op zijn landgoed in Soest.



En toch merkt ook Van Veen dat hij niet de jongste meer is, gaf hij zelf aan. ,,Ik vergeet soms dingen.” Al had hij daar een plausibele verklaring voor: ,,Dan ben ik in mijn hoofd zo in gedachten, dat ik het gewoon even niet meer weet.” Over de dood wil hij niet nadenken. Als Matthijs van Nieuwkerk hem vraagt wat het leven de moeite waard maakt, antwoordt hij: ,,Morgen. Ik zie genoeg redenen om op te staan. Ik zie altijd uit naar morgen. Naar de antwoorden op de vragen die er vandaag zijn.”



Van Veen zit dan ook nog vol levenslust en dat was te zien in een speciale versie van Opzij. Hij trad aan het einde van het programma op samen met OG3NE, de Rotterdamse rapster Lautje en de twee big bands die aanwezig waren. Wat volgde was een energieke show, waar de muzikaliteit vanaf spatte. Online regende het al snel een stortvloed aan positieve reacties.