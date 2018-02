Herman van Veen-zin 'Hilversum III bestond nog niet' komt in Van Dale

'Hilversum III' staat in de taal inmiddels synoniem voor een nostalgisch gevoel van het verleden waarin het allemaal beter was. Den Boon: ,,We denken bij het horen van die woorden terug aan de tijd dat er nog geen massacommunicatie was en dat mensen met elkaar omgingen en samen zongen." De term is de laatste jaren in media ook steeds vaker gebruikt buiten de context van de zender of muziek. ,,In Trouw stond onlangs een artikel over grottekeningen in de oertijd waarin een verwijzing naar de term werd gemaakt."