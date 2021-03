Het deed fysiek pijn hoe Wopke Hoekstra zat te lijden bij Nieuwsuur

Robert ‘Tatta’ de Hoog: ‘Ik zou willen dat ik niet met kanker hoef te schelden in Mocro Maffia’

9 maart Een opvallend statement van Mocro Maffia-acteur Robert de Hoog. Hij spreekt zich uit tegen schelden met ‘kanker’, terwijl zijn personage Tatta het in de Videoland-hit als stopwoord gebruikt. ,,Het is een keuze die we hebben gemaakt voor de serie, om een realistisch verhaal neer te zetten. Ik wil iedereen echt heel graag duidelijk maken dat het niet normaal is om te schelden met het woord ‘kanker’.”