Het eerste liedje van het vernieuwde K3 gaat Waterval heten

Ook Dionne Stax te gast in nieuw seizoen Sterren op het Doek

12 oktober In het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek is ook presentatrice en journaliste Dionne Stax te zien, meldt Omroep MAX. In het programma, dat wordt gepresenteerd door Özcan Akyol, worden bekende Nederlanders nageschilderd door drie kunstenaars.