Het eerste oordeel: nationaal heeft S10's songfestivalliedje zeker hitpotentie

Video Met dit liedje vertegen­woor­digt S10 Nederland op het Songfesti­val

Zangeres S10 (Stien den Hollander) gaat naar het Eurovisie Songfestival met het nummer De Diepte. Dat is zojuist onthuld door Radio 2-dj Bart Arens en de zangeres zelf vanuit Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. ,,Het is een liefdesbrief aan je eigen verdriet.”

13:01