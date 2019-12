Het EK voetbal voor vrouwen blijft ook in 2021 in handen van NOS

De NOS is sinds jaar en dag mediapartner bij grote toernooien van de Leeuwinnen. ,,Sport verbindt, en als er één team is dat dat de afgelopen jaren heeft aangetoond, dan is dat het Nederlands vrouwenelftal. We waren erbij toen Oranje in 2009 voor het eerst meedeed aan een EK, in 2017 toen ze in eigen land Europees kampioen werden en dit jaar toen ze tweede werden op het WK", zegt directeur Gerard Timmer, algemeen directeur bij de NOS. ,,Het is fantastisch dat ook het komende EK bij de NOS, bij de publieke omroep, te zien zal zijn.”



Het Europees kampioenschap Voetbal voor vrouwen 2021 vindt plaats in Engeland van 11 juli tot en met 1 augustus 2021. Het Nederlands vrouwenelftal is titelhouder. Momenteel staat Oranje bovenaan in de kwalificatiepoule voor het EK, met 18 punten uit zes wedstrijden.