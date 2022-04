Het filmpje van Lil Kleine is de perfecte auditie voor The Passion

Het is dat de rol al aan Soy Kroon is vergeven, anders zou ik denken dat Lil Kleine - m’n toetsenbord wil er nog steeds automatisch Lul Kleine van maken, maar laat ik me vandaag maar van mijn meest volwassen kant tonen - met z’n langverwachte mea culpa-filmpje auditie doet voor de rol van Jezus in de komende editie van The Passion.