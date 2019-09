Het geheim van Stephen Kings omvangrijke oeuvre schuilt in zijn werkethiek

Het is een veel gehoorde opmerking als het over Stephen King gaat: ‘die heeft zijn beste tijd wel gehad’. Mensen denken al snel aan klassiekers als Carrie en De Shining, geschreven in de jaren 70. Toch is de auteur op zijn 71ste nog onverminderd productief. Alleen al het laatste decennium schreef hij dertien romans, zes novelles en een lijvige verhalenbundel. Ook in Hollywood is King onverminderd hot, met vijftien producties gebaseerd op zijn werk in de afgelopen vijf jaar. Deze week verschijnt het tweede deel van It in de bioscoop (het eerste is de meest succesvolle horrorfilm aller tijden) en ligt zijn nieuwe roman in de boekhandel.