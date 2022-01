Het gesprek tussen Tim en Kiki was het meest hartverscheurende dat ik ooit heb gezien op tv

Ze had zich met vriendinnen opgetut. Lang niet iedereen kan roze glitteroogschaduw hebben, maar Kiki (16) stond het fantastisch. Ze vond het leuk dat ze op televisie kwam, vertelde ze. Haar grote liefde was musical, maar media was ook interessant. Het zou zomaar een studie voor haar kunnen zijn, mijmerde ze. ,,En eh, ja, het zou me wel echt gaaf lijken om mezelf terug te zien op tv. Dus ik hoop dat ik dat mag meemaken.’’



Het had de quote van elke willekeurige 16-jarige kunnen zijn. Maar het slangetje in haar neus gaf al op weinig subtiele wijze aan dat Kiki niet elke willekeurige 16-jarige is. En dan zat ze ook nog in Over mijn lijk.