Het Gouden Televizier-Ring Gala is in 2021 te zien op 14 oktober

Het gala vindt dit jaar voor de 56e keer plaats en er worden prijzen uitgereikt in de volgende categorieën: Gouden Televizier-Ring (beste programma), tweemaal de Televizier-Ster (beste televisiepresentator en -presentatrice), de Televizier-Ster (beste televisieacteur of -actrice), de Televizier-Ster Jeugd (beste jeugdprogramma), de Televizier-Ster Talent (beste nieuw talent), de Televizier-Ster Digital Impact en de prijs voor de beste Televizier-Ster Online-videoserie.

Wie er wint wordt door het publiek bepaald via online stemmen. Er komt geen jury aan te pas. Wie er aan het einde van de stemperiode de meeste stemmen van het publiek krijgt, wint de Ring.

Waar is het Televizier-Ring Gala te zien?

Ieder jaar vindt het gala plaats in de maand oktober. Het gala zal dit jaar door de AVROTROS op donderdag 14 oktober 2021 live uitgezonden worden op NPO 1. Nadat de show vier jaar lang werd opgenomen in AFAS Live zal het gala dit jaar net als vorig jaar weer worden uitgezonden vanuit Koninklijk Theater Carré.

Wie zijn de genomineerden?

De top 3 genomineerden wordt door kijkers samengesteld. Dat gebeurt in verschillende nominatierondes. Na elke nominatieronde vallen er genomineerden af. Zo wordt de lijst met genomineerden steeds kleiner, tot dat er drie over zullen blijven. Zij zullen in de finale verschijnen. De grote en laatste nominatieronde start op 17 augustus en loopt tot maandag 20 september 8:00 uur precies. Er kan in zes categorieën worden gestemd op programma's, presentatoren, acteurs, talenten en online-series. Zo kun je bijvoorbeeld stemmen op De Slimste Mens en Mocro Maffia en ook Angela Schijf en Tim Hofman doen dit jaar weer mee in de strijd voor de Ring. In de categorie voor beste presentatrice zal je dit jaar niet kunnen stemmen op Chantal Janzen. Zij heeft de ring namelijk al drie jaar op rij in ontvangst mogen nemen, wat betekend dat zij dit jaar niet mee mag doen. In 2022 zal zij wel weer genomineerd mogen worden. Meer over het succes van Chantal Janzen op het Televier-Ring Gala vind je hier.

Alle winnaars Televizier-ring

Tim Hofman was in 2020 de grote winnaar op het Televizier Gala. Hij won maar liefst drie keer. Met het programma Over mijn lijk had hij 63 procent van de stemmen en daarmee versloeg hij Beste zangers en Nick, Simon & Kees: Homeward Bound. Ook won hij de de Ster voor de beste presentator en die voor de beste online video-serie met zijn YouTube-serie #BOOS. Dit jaar is ook zijn jongere broer Rijk Hofman genomineerd. Hij doet mee in de strijd voor Televizier-Ster Talent. Meer over de winnaar van 2020 lees je hier.

Mag de rechter Roddelpraat weigeren?

Het onlineprogramma Roddelpraat van Dennis Schouten en Jan Roos heeft dit jaar voor veel ophef gezorgd. Roddelpraat werd door Televizier uit de selectie van de Televizier-Ster voor Online-Videoserie gehaald omdat het groepen in de samenleving zou beledigen. Roos en Schouten sommeerden de Televizier-organisatie daarop het programma weer op te nemen in de selectie, maar dat gebeurde niet. Daarom stapten ze naar de rechter. Uiteindelijk heeft de rechter besloten dat Roddelpraat niet opnieuw toegelaten hoeft te worden tot de nominatieronde van de Televizier-prijzen. Meer over deze rechtszaak lees je hier.

