Het grootste raadsel van de tv op dit moment: vakantieparkenmiljonair en realityster Peter Gillis

Zanger Måneskin wordt getest op drugs na 'snuifgate': 'Hij ruimde gebroken glas op'

24 mei De zanger van de Italiaanse band Måneskin wordt onderworpen aan een drugstest om de geruchten te ontkrachten dat hij gisteravond cocaïne zou hebben gebruikt bij het Eurovisie Songfestival. Op sociale media ontstond controverse rond de winnaar van het feest, omdat in een veelvuldig gedeeld fragment te zien was hoe Damiano David met zijn hoofd naar een tafel ging en een snuifbeweging maakte. Zelf ontkende hij het ten stelligste. Vanavond deed hij dat opnieuw in de Humberto, de talkshow van presentator Humberto Tan.