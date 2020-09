Het ideale boegbeeld van de schreeuwende boeren blijkt pas 13 jaar te zijn

Buma NL 2020 en uitreiking Awards gaan digitaal

11 september De elfde editie van BUMA NL vindt vanwege corona digitaal plaats. Een reguliere editie van Buma NL in TivoliVredenburg is dit jaar niet mogelijk. Daarom is besloten een aantal programmaonderdelen vanaf maandag 5 oktober, de oorspronkelijke datum, online aan te bieden.