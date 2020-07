Het is een zooitje bij John de Mols Talpa

RVD bevestigt inbraak in Italiaanse vakantie­vil­la koninklij­ke familie

12:36 De koninklijke familie heeft recent te maken gehad met een inbraak in hun vakantiehuis in Tavarnelle, Toscane. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst naar aanleiding van berichtgeving in Italiaanse media. Tijdens de inbraak was het koninklijke gezin niet in de villa aanwezig.