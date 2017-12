Het jaar van Maan: van zoenen met Buddy tot huilen om streaker

Video'sWeinig BN’ers gingen dit jaar zo vaak over de tong als Maan de Steenwinkel. De ene dag kon ze niets goed doen, de andere dag stond twitterend Nederland voor haar op de barricaden. Eén ding is zeker: Maan-van-The-Voice is sinds 2017 kortweg Maan. Zangeres, maar ook danseres en singer-songwriter. Kortom: een ster. De belangrijkste momenten uit een maanzinnig jaar.

Januari-december: volle maan

Winnaars van tv-talentenjachten raken na hun zege vaak al snel in de vergetelheid. Dat liet Maan ‘testbeeld’ de Steenwinkel het afgelopen jaar niet gebeuren. Noem een tv-programma, vlog of tijdschrift en de zangeres was erin te zien.



Maanmoeheid lag op de loer, maar zichtbaarheid is voor artiesten nu eenmaal reclame. En dan had ze ook nog het geluk dat ze wereldwijd viral ging toen haar broertje Storm een paardenbloem in haar mond stak en dat filmde. Al die exposure heeft Maan in ieder geval geen windeieren gelegd: ze kan op haar twintigste goed rondkomen van haar muziek en heeft naar eigen zeggen ‘een mooi bedrag’ op haar rekening.

Maan was overal.

Mei: Beste Zangers

Wat had de onervaren Maan in vredesnaam te zoeken tussen oude rotten als Anita Meyer in een programma dat Beste Zangers heet? Meer dan menig kijker verwachtte, zo bleek. Maan kwam, huilde (heel vaak) en overwon. Na een stroom van twitterkritiek tijdens de eerste aflevering ('Noem mij één hit van Maan') gaf ze in de tweede show een optreden dat haar onlangs een 100% NL Award opleverde voor muziekmoment van het jaar. Haar vertolking van Kenny B’s nummer Jij Bent De Liefde, door de zanger zelf glunderend gadegeslagen, kwam op één in iTunes en de YouTube-video is ruim 2,5 miljoen keer bekeken.

Mei: bekken met Buddy

Echte sterren hebben iets mysterieus. En bij Maan is dat ongetwijfeld haar liefdesleven. Vorig jaar al ging het gerucht dat Maan meer dan buddy’s was met Goede Tijden, Slechte Tijden-acteur Buddy Vedder (23), nadat de twee gezellige kuskiekjes hadden gedeeld op Instagram. Allemaal vriendschappelijk, verzekerde haar management. Maar bij de sterrenzangwedstrijd It Takes 2 gooide het tweetal olie op het vuur: na een stomende vertolking van het nummer Into You zoenden de ‘vrienden’ elkaar vol op de mond. Het gissen begon weer en het mysterie van Maans liefdesleven bleef bestaan.



Inmiddels is duidelijk dat de zangeres nog geen echte relatie heeft gehad, maar dit jaar wel aan het daten was. Ze werd smoorverliefd op een jongen, die tot haar verbijstering ineens niets meer van zich liet horen. Dat liefdesverdriet was de aanleiding voor haar minutenlange huilbui tijdens Anita Meyers vertolking van Flink Zijn in Beste Zangers.

Juli: het merk Maan©

Anouk is de ruwe rockdiva, Ilse DeLange de kalme countryzangeres: succesvolle artiesten hebben een herkenbaar imago. Maar wie is Maan? Haar zweverige hockeymeisjesimago bracht de voormalig vwo’er vorig jaar de overwinning bij The Voice, maar de daarop volgende Beyoncé-imitaties waren minder overtuigend. De Britse zangeres Dua Lipa bleek als voorbeeld de gulden middenweg: prettig gestoord, zelfverzekerd over haar seksualiteit, maar niet oppervlakkig. En zo was Maans imago geboren: kuis en kunstzinnig bij dag, speels en sexy bij nacht - idool van zowel tienermeisjes als hun vaders. Niet voor niets bevatte haar debuutalbum AM/PM dit najaar twee helften; een lichte kant met brave nummers en een donkere kant met sensuele songs.

Dua Lipa (links) is een voorbeeld voor Maan.

September: tranen met Timor

‘Wat kan die meid zingen’, moet menigeen twee jaar geleden hebben gedacht bij het zien van Maans danspogingen in The Voice. Toch waagde de Bergense zich aan de RTL4-show Dance Dance Dance, samen met haar maatje en B-Brave-zanger Kaj van der Voort (21). Ruim 1,3 miljoen kijkers zagen hoe Maan in de vierde week misschien wel het meest memorabele optreden van het derde seizoen gaf. Met haar excentrieke uitvoering van Sia’s The Greatest maakte ze niet alleen zichzelf, maar ook jurylid Timor Steffens aan het huilen. Net als collega-juryleden Dan Karaty en Igone de Jongh kon hij niet anders dan een 10 geven.

November: de streaker

Op de valreep van het jaar werd Maan ongewild onderwerp van een van de grootste mediarellen van 2017. De zangeres kwam internationaal in het nieuws toen Radio 538-dj Frank Dane een foute grap met haar uithaalde. Terwijl Maan tijdens een live-uitzending met haar ogen dicht stond te zingen, liet de broer van Robert Jensen een poedelnaakte streaker op haar los. Maan schrok zich wezenloos, voelde zich onveilig en begon te huilen. Pas twee weken na de uitzending ging het fragment viral, waarop Maan nogmaals bij haar plaaggeest langsging om zijn excuses aan te horen.



Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor Maan, die altijd al erg geraakt werd door wat mensen op sociale media over haar zeggen. Maar nu was de toon anders: waar twitteraars normaal vaak schreven dat ze nep is en niet kan zingen, vielen ze nu over elkaar heen om haar te steunen. Het incident blijft naar, maar deed veel mensen Maan wel in hun hart sluiten.

December: eerste eigen concert