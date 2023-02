Het lijkt alsof Dionne Stax met haar nieuwe coupe afscheid heeft genomen van haar NOS-uniform

Organisa­tie tegen Jodenhaat: ‘Uitspraken Kanye West leidden tot golf van geweld en vandalisme’

De antisemitische uitspraken van rapper Kanye West hebben in de Verenigde Staten geleid tot een golf van geweld en vandalisme. Dat meldt de Anti-Defamation League (ADL), een organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van Jodenhaat, in een rapport. De naam van West, die zich inmiddels Ye noemt, wordt in het rapport gelinkt aan tientallen antisemitische incidenten.