Het moet een straf zijn geweest voor Steven om dit terug te zien

Quote Het moet een straf zijn geweest om dit terug te zien voor Steven Wat viel er op?

Steven, de man die door onze stemmers op deze site de grootste kans op een finale werd toegedicht, haalde het niet. Dat was eerlijk gezegd een tegenvaller. Hier in huize Jansen sowieso, want als er één kleur gaf aan Expeditie Robinson, dan was het Steven. Met zijn Dirty Dancing-geflirt met Do, zijn backstabberij, zijn humor en strijdlust. De cabaretier zorgde bovendien voor de meest legendarische aflevering door onverwacht Robin eruit te werken. ,,Ik voel me een Robinson”, riep Steven vanavond nog stoer voor de halve finale. Des te teleurstellender was zijn nederlaag. Hij verloor van boer Jan, die dan wel twee keer kampioen touwtrekken van Dijkerhoek is geworden (Wikipedia: 470 inwoners), maar ook twintig jaar ouder is dan Steven. Twintig! Het moet een straf zijn geweest om dit terug te zien voor Steven. Maar wat een overwinning voor boer Jan die - net als Soundos vorig jaar - verrassend de finale haalde. Hem werden de minste kansen toegedicht. ,,See the old man is coming down the road”, jubelde Jan na die 31 overlevingsdagen. En dat op de verjaardag van zijn zoon Wout. ‘Gefeliciteerd jongen’, zei hij. Die glunderende blik, schitterend!

Wat zagen we in de proef?

Meerdere malen vroegen wij ons af: is het nou allemaal tactiek of onnozelheid bij Gregory Sedoc, de oud-atleet? Een puzzelstukje vergeten, een koker water niet aan beide kanten dicht houden, vallen tegen Nienke aan, het kón allemaal niet gespeeld zijn. Of wel? Feit is dat Gregory helemaal dankzij zichzelf in de finale is gekomen. Hij werkte (helaas!) niet mee aan het 18-karaatsplannetje van Nienke waardoor hij niet de aandacht op zich kreeg. Dat was zijn bedoeling ook, had hij vooraf gezegd: niet te nadrukkelijk in beeld zijn. Dat heeft hij knap gedaan, want we kwamen er laat achter dat hij goed kon koken en hij won proeven toen het écht nodig was. Hij stond er toen het moest, ook vandaag weer tegen Dominique die hij mentaal brak. Gregory Sedoc heeft horde voor horde genomen, net als zoals in 2007 toen hij in Birmingham Europees kampioen werd. De finale moet nog gespeeld worden, maar Gregory is voor mij de Robinson van

2018.



Volledig scherm Dominique en Gregory © RTL5

Hoe is het met de honger?

Nee, honger heeft hij nog niet in Expeditie Robinson, zelfs geen trek om de presentatie over te nemen van de vertrekkende Dennis Weening. Dat liet Art Rooijakkers vorige week doorschemeren aan tafel bij RTL Late Night. De presentator kwam dit jaar over van AvroTros naar RTL, dat hem vroeg voor Robinson.



Maar Art zei: ‘Direct na Wie is de Mol leek me niet zo’n goed idee’

En: ‘Ik ben naar RTL gekomen om nieuwe programma’s te maken’

En: ‘Voor nu kan ik het me niet voorstellen’

Maar ook: ‘Een eervol, prachtig programma. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt’



Ik had het Kees van der Spek gegund, maar ik denk - net als Luuk Ikink - dat ’t Art wordt. Volgend jaar sjouwen de kandidaten met rode en groene schermen op de Filipijnen.

Hoe erg was het gekonkel?

Gekonkel was er niet uiteraard, want de eilandraad hebben we volgend seizoen pas weer. Waar wel weer opmerkingen over gemaakt werden: de onbekenden en de BN’ers die ook VIPS werd genoemd. Ten onrechte, want de onbekenden waren evenzogoed very important. Een kampenstrijd, dat bleef het tot het einde. Aan de ene kant was dat best aardig, want een wedstrijd is altíjd interessant. Maar het begon ook te irriteren. Telkens maar dat gedoe over ‘die BN’ers’. Die wrevel, die opmerkingen en vooral dat Calimero-gedrag: zij zijn groot en ik is klein. Ik hoop volgend jaar op een ander scenario. Met alles en iedereen gemixt.

Quote van de week

‘Nu moet ik shinen’



Laurie voor de halve finale. Ze was heel dichtbij de eindstrijd, lag voor in de laatste proef, maar werd op het nippertje voorbij gestreefd door Dominique.



