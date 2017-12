Het optimisme groeit in Kiev

Ook de eerste voorzichtige vragen naar hun eigen inschatting van hun winstkansen komen los. In hun analyse daarvan is nog altijd niets veranderd. ,,We geloven nog steeds in de eerste plek, ja. Het vertrouwen is alleen maar groter geworden’’, aldus Lisa Vol. Douwe Bob ging vorig jaar in Stockholm met dezelfde ambitie de arena in. Het eindige met een elfde plek en tranen. ,,We zouden hetzelfde reageren, denk ik’’, zegt Shelley. ,,Zo’n klassering zou echt een teleurstelling zijn.’’ En Amy: ,,Als je aan een wedstrijd meedoet met de instelling dat een zesde plek wel prima is, zul je nooit winnen. We geloven dat dit de enige manier is.’’



Hoewel het weekend een aaneenschakeling van promotionele plichtplegingen betekende, ontvouwden de zussen verder juist een strategie van zoveel mogelijk ontspannen en uitrusten tot de halve finale. De feestjes van de verschillende delegaties zullen de drie vrijwel alle negeren. Hoewel die steevast promotionele mogelijkheden bieden. Niet voor niets doken op de informele borrel in het Nederlandse hotel zomaar de deelnemers uit Ierland, Tsjechië, Montenegro en Albanië op.



De zussen kiezen echter voor een regime van saunabezoeken, de hotelsportschool en veel nachtrust. ,,De grote beslissingen hebben we thuis al genomen’’, verklaren ze hun kalmte. ,,We kunnen ontspannen naar ons optreden toeleven. Het enige wat nu belangrijk is, is in topconditie op het podium komen.’’



Woensdagavond is de eerstvolgende grote afspraak voor de Nederlandse troeven. Dan zingt O'G3NE tijdens de generale repetitie, een optreden waarop de vakjury’s hun punten baseren. Op donderdag is de live-uitzending van O'G3NE's halve finale.