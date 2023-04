Het Verloren Transport, Leeuwin en Goodbye Stranger: zijn deze Nederlandse films de moeite waard?

recensiesMet het oorlogsdrama Het Verloren Transport , het zwartkomische Goodbye Stranger en de jeugdprent Leeuwin over een tienermeisje met een groot voetbaltalent, verschijnen morgen drie uitstekende Nederlandse films in de bioscoop, oordeelt recensent Gudo Tienhooven.

Het Verloren Transport Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Oorlogsdrama



Een oorlogsfilm waarbij de focus eens niet ligt op ellende, maar op compassie. Met hoofdzakelijk vrouwen bovendien. Alleen al om die bijzondere insteek is Het Verloren Transport de moeite van het kijken waard.

Een paar dagen voordat op 15 april 1945 het concentratiekamp Bergen-Belsen door de Engelse troepen zou worden bevrijd, zetten de nazi’s in alle haast een selecte groep zogeheten ruiljoden (als mogelijk ‘wisselgeld’ voor Duitse krijgsgevangenen) op transport in een poging om ze naar Theresienstadt over te brengen. De trein zou uiteindelijk stranden bij het dorpje Tröbitz in Brandenburg dat is ingenomen door het Rode Leger.

Tot elkaar veroordeeld en in een situatie van diep wantrouwen, ontstaat daar een onverwachte band tussen drie vrouwen: de Joods-Nederlandse Simone (gespeeld door Hanna van Vliet uit de serie Anne+), de Russische scherpschutter Vera en de aanvankelijk nog aan Hitler trouwe Duitse Winnie. Het is een fictief verhaal in een waargebeurde context.

Ontroering

Kijkers zullen van mening verschillen over de geloofwaardigheid van zo’n vriendschap. Ontdooien deze ‘vijanden’ niet te snel? Maar het betreft hier niet voor niets vrouwen die in de oorlog een wezenlijk andere rol speelden dan mannen. Ze doen wat ze al eeuwen deden: de zooi opruimen. En misschien zit mededogen daar van nature wel wat dieper.

Met drie geweldige hoofdrolspelers aan het roer (vooral Van Vliet ontpopt zich langzaam tot een van de beste actrices die we in Nederland hebben) gaat ook maakster Saskia Diesing subtiel te werk. In haar film zijn weinig woorden nodig, alles zeggende stiltes maken hier de dienst uit. Ontroering wordt gelukkig ook nooit afgedwongen. Die ontstaat langzaam maar zeker vanzelf.

Regie: Saskia Diesing. Hoofdrollen: Hanna van Vliet, Bram Suijker, Eugénie Anselin en Anna Bachman

Goodbye Stranger Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Tragikomedie



Die betweterige, cappuccino’s slurpende, hippie-dippie millennials toch. Altijd rap van tong, altijd precies wetend hoe ze de route door hun leven moeten uitstippelen. Herkenbare kreten? Het imago van deze generatie is niet heel vleiend. Cineasten proberen de laatste tijd dat beeld, terecht, wat te nuanceren.

Het leverde onder meer het weergaloze dertigersportret The Worst Person in the World uit Noorwegen op, een van de filmtoppers van vorig jaar. Goodbye Stranger van debuterend regisseur Aaron Rookus is niet van dat niveau, maar weet de tijdsgeest wel degelijk raak te vangen.

We volgen een etmaal lang de gesjeesde Amsterdammer Paul (uitstekende Martijn Lakemeier), een succesvolle playlistsamensteller voor een muziekstreamingplatform waarbij alles draait om clicks en algoritmes. Aan het eind van de film krijgt hij te horen wel of niet te mogen promoveren naar een dik betaalde functie in Londen.

Sarcastisch

Tijdens dat etmaal is er eindelijk eens ruimte voor wat zelfreflectie. Is hij wel dol genoeg op zijn vriendin, is hij voldoende uitgekeken op zijn wilde rock-’n’-roll-periode, wie zijn eigenlijk zijn échte vrienden (als hij die überhaupt al heeft) en ziet hij die promotie eigenlijk wel zitten? Maar ook: hoe kon hij toch veranderen van een sympathieke jongen in zo’n sarcastisch schepsel?

Het mag duidelijk zijn welk punt deze soms iets te nadrukkelijk met metaforen strooiende vertelling wil scoren: in de huidige prestatiegerichte maatschappij is het pompen of verzuipen. Wie voldoende pompt en niet in een burn-out belandt, moet zich vroeg of laat toch eens afvragen in hoeverre hij wordt geleefd. Paul, een personage dat van het script gelukkig ook onsympathiek mag zijn, leert die les in een even simpele als doeltreffende slotscène. Hierin neemt hij de tijd weer eens een plaatje op te zetten. Gewoon even genieten van muziek; hier begon het allemaal ooit mee, is het besef.

Regie: Aaron Rookus. Hoofdrollen: Martijn Lakemeier, Claire Bender, Reinout Bussemaker en Katrien van Beurden

Leeuwin Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Jeugdfilm



Als de 14-jarige Rosi Leeuwin met haar ouders van Suriname naar Nederland verhuist, is de cultuurshock groot. Gelukkig beschikt ze over een geheim wapen: haar voetbaltalent. Dat kan ze laten zien wanneer er op haar nieuwe school een toernooit van start gaat.

Leeuwin werpt haar tijdens deze reis naar succes wat voor de hand liggende obstakels voor de voeten - heimwee, jaloerse vriendinnen, een zieke oma - , maar de film houdt het lichtvoetig. Misschien iets té lichtvoetig. Een beetje veertienjarige kan toch best tegen een stootje? En gedragen huidige tieners van die leeftijd zich allemaal zo braaf als hier wordt voorgesteld? Je vraagt je geregeld af of de scenarist (Jeroen Margry van Foodies en De Club van Lelijke Kinderen) zich wel voldoende verdiepte in de belevingswereld van zijn doelgroep.

Sympathiek en lekker dynamisch gefilmd is het gelukkig wel. En Leeuwin vond in voormalig The Voice of Holland-kandidate Alyssa van Sommeren (ze schopte het in 2021 tot de liveshows) een voortreffelijke hoofdrolspeler. Omdat ze wordt omringd door wat toneelmatig acterende leeftijdsgenoten, valt haar naturelle spel extra op.

Regie: Raymond Grimbergen. Hoofdrollen: Alyssa van Ommeren, Jay Karim Jonker, Sanguita Akkrom en Cees Geel

