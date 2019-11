Het was deze week Herrie met Ferry

Het was Herrie met Ferry, deze week. De legendarische radiodeejay Ferry Maat ontstak in grote woede. Hij stond niet in een lijstje, een Top 40 van de grootste radiomakers van de afgelopen 100 jaar.



Maat was zo kwaad dat hij weigerde om naar DWDD te komen. Een Statement, jazeker. Meestal belt DWDD zelf gasten af, die daar vervolgens in de krant zielig over gaan zitten doen, nu belde de gast af. Pak aan!



Het was een schande, vond Maat. Hij had het echt niet hoog in de bol, benadrukte hij, maar dat HIJ niet op dat lijstje stond was natuurlijk wel een belachelijke zaak. De VARA vervalste, onder invloed van de “linkse” jury, de radiogeschiedenis.



Ik zat in die “linkse” jury, ik ben een van die vervalsers, een van de verantwoordelijken voor deze Maatloze lijst. Niet dat ik hem er niet op wilde hebben, zeker niet. Ferry Maat is een zeer muzikale deejay. Je hoort aan zijn manier van presenteren dat hij afgestudeerd pianist is. Maat heeft Nederland in zijn programma De Soulshow, dat je overigens nog steeds kunt beluisteren via internet, vertrouwd gemaakt met de Soulmuziek. Onderdeel van de Soulshow was de Bond van Doorstarters, waarmee het fenomeen Mix op de radio geïntroduceerd werd. Maat heeft zo’n beetje op alle zenders alles dat los en vastzit gepresenteerd, tot de Klassieke Top 10 aan toe.