Het was eindelijk zover, een groep millennials ging Maurice de Hond genadeloos ontmaskeren

MovieInsiders Podcast Lachen of wegkijken? Dit zijn de beste zwarte komedies uit de filmge­schie­de­nis!

28 januari De eigenzinnige Deense regisseur Anders Thomas Jensen vertelt in deze podcast alles over zijn nieuwe film: het even naargeestige als absurdistische Riders of Justice, dit jaar de aftrap van het IFFR. Gudo en John delen vervolgens hun favoriete zwarte komedies uit de filmgeschiedenis.