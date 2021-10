Het was even raar om de kinderen van Ruinerwold op de plek van de Linda’s en Wendy’s te zien

Prins William haalt uit: miljar­dairs moeten aarde redden, geen ruimterace houden

7:43 Prins William heeft in een interview met de BBC flink uitgehaald naar ondernemers en miljardairs als Jeff Bezos, Elon Musk en Richard Branson. Zij moeten zich volgens hem bezighouden met het klimaatprobleem in plaats van met het investeren in reisjes naar de ruimte.