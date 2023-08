Het werden tien ontluisterende minuten waar ik als kijker letterlijk buikpijn van kreeg

Selena Gomez verwijdert post over serie na kritiek om staking

Selena Gomez heeft op Instagram een bericht over haar serie Only Murders in the Building verwijderd na kritische reacties van mensen die vonden dat zij de post niet had mogen delen te midden van de stakingen van scriptschrijvers en acteurs in de Verenigde Staten. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder vakblad Variety.