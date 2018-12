Het wordt dringen met voetbalpraat: ‘Nu moet je je onderscheiden’

,,Dat wordt dringen, ja, maar hoeveel kranten heb je in Nederland? Het wordt zaak dat je je gaat onderscheiden’’, stelt Frits Barend, die in de jaren 90 van de vorige eeuw zelf met Henk van Dorp aan een sporttalkshow begon. ,,Ik weet het nog goed. Na vijf uitzendingen zei RTL Veronique: we maken er een tweejarig contract van.”



Het was, bijna dertig jaar geleden, een andere tijd. Met minder tv en een ander medialandschap. De laatste jaren verscheen het ene na het andere voetbalpraatprogramma op televisie. VTBL zat er aan te komen. Het voetbalpraatprogramma is de opvolger van Voetbal Inside dat voorheen met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen was. Het trio werd afgelopen zomer ingelijfd door John de Mols Talpa en verschijnt sinds dit seizoen als Veronica Inside op Veronica op maandag- en vrijdagavond. VTBL kiest vanaf 20 januari voor de zondagavond (20.00 uur).



Jan van Halst, analyticus bij Ziggo Sport, begrijpt de zondagavond wel. ,,Hoe later je komt met je programma, hoe meer emotie er wegebt. Bij Fox heb je Natafelen op maandagavond. Dat is op het randje. Daarna is het vergeten en gaat de blik weer naar de volgende wedstrijd. Of er ruimte is voor een nieuw programma moet blijken, maar zet op zondagmorgen de tv aan en het begint om tien uur al met De Tafel van Kees. Vervolgens gaat het de hele dag door met livewedstrijden, samenvattingen en napraten. Ik weet niet of er veel huwelijken sneuvelen, maar blijkbaar is er interesse voor.”