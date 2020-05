‘Het zijn net mensen’ kopje onder op RTL 4: minst bekeken aflevering in vijf seizoenen

Prins Harry en Meghan werken mee aan biografie over stap terug uit konings­huis

8:17 Het gerucht was er al langer, maar prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben meegewerkt aan een onthullende biografie. Volgens The New York Post vertellen de Sussexes in het nieuwe boek alles over hun dramatische stap terug binnen het Britse koningshuis.