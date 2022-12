Hetty denkt met Angela de Jong terug aan haar ‘liefsteling’ Jeanne: ‘Voelt alsof ze hier nog is’

Fred van Leer: Voor mij kan het jaar niet snel genoeg klaar zijn

Voor Fred van Leer is er “licht aan het einde van de tunnel”. Dat zegt de 46-jarige presentator in een video op Instagram. “Ik ben heel hard aan mezelf aan het werken en heb fijne mensen om me heen.” In november cancelde Van Leer zijn theatertour En Route omdat “het licht uitging”.

23 december