Hier gaan Harry en Meghan trouwen

Zieke Nick Schilder cancelt weer theatershow

13:43 Nick Schilder is nog niet hersteld van een zware keelontsteking. De theatershow die Nick en Simon dinsdagavond zouden geven in Tiel gaat niet door en is verplaatst naar 29 maart. ,,Sorry hiervoor en ik hoop op jullie begrip'', schrijft de zieke Nick op sociale media.