Hij had binnen no-time een nieuwe tv-klus waar hij zijn grijpgrage handen uit de mouwen mocht steken

Dat er een bom is gebarsten bij The Voice of Holland, hoef ik u niet uit te leggen. De media zijn al dagen koortsachtig bezig met het zoeken naar antwoorden op de vraag wat er precies mis is gegaan achter de schermen van het populaire tv-programma, maar het wachten is op de BOOS-uitzending van Tim Hofman. Luis in de pels in dit verhaal.

Wat mij vooral opviel deze week is de paradox dat niemand aan de talkshowtafels of boulevard journailles verbaasd opkeek toen zaterdag het nieuws over de misstanden bij TVOH naar buiten kwam. Om er vervolgens meteen achteraan te roepen zelf nog nóóit iets te hebben gehoord of gezien op het mediapark. En dat vind ik vreemd. Want een zaak zoals deze kan niet helemaal in het donker hebben plaatsgevonden. Natuurlijk hebben meer mensen het vermoeden gehad dat er iets niet helemaal in de haak was, al begrijp ik ook dondersgoed dat het heel moeilijk is om die vermoedens te toetsen. Laat staan iemand aan te spreken op onbehoorlijk gedrag. Daar kan ik over meepraten.

Zo werd ik een paar jaar geleden uitgenodigd om op tv te komen praten over het onderwerp #MeToo. Na de uitzending berichtte mijn (toenmalige) baas dat hij mij had gezien, en dat ik er - jawel - lekker uit zag. Hij was een machtig persoon met een bronstig imago waar ik al veel wilde verhalen over had gehoord, maar nooit kon hardmaken. Wat ik wel zeker wist is dat hij geen enkele moeite had om mensen te ontslaan die hem ook maar enigszins in de weg liepen. Ik was dol op mijn baan, dus slikte ik mijn woorden in. Ik heb mezelf vervloekt om die keuze. Nu wist ik hoe verdomde lastig het is om iemand aan te spreken op zijn of haar ongepaste gedrag. Zeker als het om je baas gaat of wanneer er andere belangen meespelen. Ik vraag nog me vaak af wat er was gebeurd als ik destijds wél mijn mond had opengetrokken. Maar ik ben bang dat ik het antwoord op die vraag al weet. Want wie corrigeert zo’n machtig figuur en wat zijn de consequenties van zijn ongepaste gedrag?

Quote Hans - een man die mijn vader had kunnen zijn - kwam in de montage­ruim­te achter mij staan en legde zijn handen op mijn heupen

In het geval van Jeroen Rietbergen was dat duidelijk. Hij deed - ik vermoed voor de bühne - een therapiesessie en kon daarna weer gewoon aan het werk. Hij had natuurlijk op staande voet ontslagen moeten worden, maar zelfs dat is niet genoeg. Feitelijk los je niks op door iemand via de achterdeur te laten vertrekken als diegene via de voorkant weer naar binnen kan lopen. Wat gebeurde toen ik als 20-jarige stagiair bij een tv-productiemaatschappij werkte, en mijn stagebegeleider Hans - een man die mijn vader had kunnen zijn - in de montageruimte achter mij kwam staan en zijn handen op mijn heupen legde. Ik meldde dit bij mijn producent en Hans kon gelukkig meteen vertrekken. Maar Hans had binnen no-time een nieuwe tv-klus waar hij zijn grijpgrage handen uit de mouwen mocht steken.

Quote Want, even serieus mensen: is het nou echt zó moeilijk om je handen gewoon thuis te houden?

Maar wat dan wel? Het zou in de eerst plaats helpen om aangiftes van aanranding makkelijker te maken. Want voor de helderheid: een verkeerde opmerking is misschien niet strafbaar, maar handtastelijkheden in veel gevallen wél. Ook kunnen bedrijven meer inzetten op vertrouwenspersonen en gedragscodes. Maar, voordat we allerlei regeltjes gaan bedenken om het probleem te bestrijden stel ik om eerst eens naar het probleem zelf te kijken. Want, even serieus mensen: is het nou echt zó moeilijk om je handen gewoon thuis te houden? Lukt het je écht niet om dat appje te wissen in plaats van op ‘zend’ te drukken? En is het nou zo vreselijk ingewikkeld om jezelf niet op te dringen aan een ander? Lijkt me niet toch? Iedereen die zich ook maar een fractie herkent in dit soort praktijken zou ik willen zeggen: ga je leven beteren en val een ander niet lastig met je gedrag. Dat scheelt de slachtoffers de onnodige trauma’s. Politie en justitie tijd en geld. En Tim Hofman enorm veel werk.

