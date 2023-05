Hij hangt er weer: Keith Harings ‘vintage’ werk van 38 meter lang is voor even te zien, op 5 meter hoogte

Alberto Stegeman wint kort geding over Undercover in Nederland, laatste aflevering seizoen uitgezon­den

Alberto Stegeman heeft een kort geding over zijn programma Undercover in Nederland gewonnen. Aan het ANP bevestigt de 52-jarige journalist dat het kort geding vrijdag plaatsvond in de rechtbank in Amsterdam. De laatste aflevering van het huidige seizoen van het SBS-programma mag nu uitgezonden worden.