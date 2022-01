Hila imiteert een trol en Douwe neemt verlate nieuwjaarsduik

Laura Ponticorvo is aan het wandelen geslagen sinds ze dochtertje Giulia heeft, en niet een kort blokje om, maar gewoon twee uur per dag.

Twee echo-microfoons met lichteffecten, een banaan en heel veel passie, dat is volgens Anne-Marie Jung alles wat je nodig hebt om een gezellig karaokemiddag te hebben.

Soms ben je even de grip op de realiteit kwijt, en dan kan een verlate nieuwjaarsduik helpen. Zo bewijst Douwe Bob maar weer.

Gratis tip van deze site: huur Jan Versteegh maar niet in om je huis te komen schilderen als je graag wil dat het netjes blijft.

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is Miley Cy... Art Rooijakkers op een boei!