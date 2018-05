Hilarisch: Ellen DeGeneres krijgt lesje Nederlands

Waylon heeft goed gevoel over generale repetitie

20:21 Waylon is meer dan tevreden met zijn generale repetitie van vanmiddag. De Outlaw In 'Em-zanger stond voor de derde keer op het enorme podium in de Altice Arena in Lissabon voor een repetitie. ,,Ik heb een heel goed gevoel over deze repetitie. Het voelde heel natuurlijk, ik ben tevreden. De jongens deden het ook geweldig", vertelde de zanger direct na afloop.