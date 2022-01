‘Hilversum’ houdt de adem in voor het ‘grootste tv-schandaal sinds jaren 60’

,,Mijn moeder belde al om te vragen waar ze de uitzending kan vinden. Op tv, of dat ze er toch de iPad voor moet pakken", zegt Angela de Jong, televisierecensent van deze krant. ,,Iedereen die ik ken kijkt daar inmiddels reikhalzend naar uit en niet alleen de mensen die in tv-land werken.”



Nederland zit straks massaal op de laptop, iPad of telefoon, want Boos is een onlineserie op YouTube. ,,Ik vergelijk het nog het meest met een WK-finale of de ontknoping van Wie is de mol?, al is de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot misschien een betere vergelijking. Een WK-finale of WIDM is toch vooral leuk. Als er maar 10 procent waar is van de geruchten die ik de afgelopen dagen hoorde over de inhoud van Boos, dan gaat het allesbehalve leuk worden, wat Tim Hofman naar buiten brengt.”