Hind over leven na Idols: ‘Ik had geen privacy meer, het was een gekkenhuis’

Hind werd ‘maar’ derde met haar deelname aan de eerste editie van Idols in 2003, toch stond haar leven binnen no time volledig op zijn kop. ,,Kinderen stonden te bonken op de ramen, we hadden geen privacy meer. Het was gewoon een gekkenhuis’’, vertelde de zangeres gisteravond in Better than Ever.

In Better Than Ever ontvangen Martijn Krabbé en Waylon artiesten die ooit ver gekomen zijn in een talentenjacht en leren kijkers de oud-deelnemers opnieuw kennen. Voor Hind is het inmiddels meer dan twintig jaar geleden dat ze meedeed aan Idols, dus het is de hoogste tijd om terug te blikken op die bewogen tijd. ,,Het heeft zo’n impact gehad op mijn leven. Ik heb dat met heel weinig mensen maar kunnen delen”, vertelde Hind gisteravond aan Martijn Krabbé en Waylon. ,,Nu wij hier zo samen zijn is het zo fijn om het daarover te hebben en te horen van anderen hoe zij dat hebben ondervonden, wat het met hen deed.”

Haar deelname aan Idols heeft ontzettend veel veranderd in het leven van Hind. ,,Binnen een halfjaar stonden kinderen te bonken op de ramen, we hadden geen privacy meer; het was gewoon een gekkenhuis. Ik had zelfs beveiliging nodig naar optredens, maar het was een heel bijzondere tijd.”

Ook vertelt de zangeres dat ze dacht ‘dat haar wereld verging’ toen duidelijk werd dat ze niet in de finale stond van de talentenjacht, maar ze realiseerde zich later dat het publiek aan haar kant stond. ,,Dat ik zoveel liefde van het publiek kreeg, dat ik dacht: ik heb eigenlijk al gewonnen, voor mezelf’’, vertelt Hind. ,,Uiteindelijk maak ik daar de muziek voor. Voor niemand anders.”

Als ze vervolgens haar eerste plaat uitbrengt wordt dat beloond met een gouden plaat en een Edison Award. Niet veel later mag de zangeres zelfs Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. ,,Het is heel gek als je zoveel succes krijgt, dan wordt er op een bepaalde manier naar je gekeken’’, vertelt Hind aan Krabbé. ,,Dat was heel lastig’’, vervolgt ze. ,,Ik kon niet iedereen meer vertrouwen. Ik heb ook een aantal jaar geen contact gehad met mijn familie. Dat was heel heftig.”

Ondanks die tegenslagen is Hind altijd doorgegaan met muziek maken. ,,Ik heb toch altijd voor de muziek gekozen, alleen de prijs die ik daarvoor heb betaald is enorm geweest.” Martijn Krabbé benoemt daarna dat ze veel in de publiciteit is geweest door haar relaties met onder meer Marcel Boekhoorn en Brainpower, maar daar is Hind het niet mee eens. ,,Dat heb ik nooit opgezocht, dat krijg je er gewoon bij. Het deed mij heel veel zeer dat mensen mij zagen als een soort golddigger. Geld is geen motivatie in mijn leven, dat is het nooit geweest.”

