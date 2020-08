Historische vernedering Barça stuwt kijkcijfers SBS 6 naar grote hoogte

Bayern leidde tegen Barcelona halverwege al met 4-1. De Duitsers kenden ook in de tweede helft geen genade met de Catalanen en dat bezorgde ze een historische overwinning. De Spaanse voetballer Gerard Piqué maakte na afloop van de wedstrijd gehakt van zijn ploeg: ,,We hebben de bodem bereikt, het absolute dieptepunt. Het is een schande, meer kan ik er niet van maken. Dit is niet de eerste keer, niet de tweede en ook niet de derde keer. Deze club heeft verandering nodig, op allerlei vlakken.”



De overwinning van Bayern bezorgt SBS in ieder geval torenhoge kijkcijfers. Eerdere wedstrijden werden bij lange na niet zo goed bekeken. Zo schakelden op 7 augustus 552.000 mensen in voor Manchester City tegen Barcelona en trok Barcelona - Napoli 586.000 kijkers.



Andere programma’s die het gisteravond goed deden waren onder meer De slimste mens (1.329.000) en Ik vertrek (805.000). Het Achtuurjournaal staat op plek in de lijst van best bekeken programma’s met 1.653.000 kijkers.