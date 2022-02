Hitfabriek Tears for Fears is terug: ‘Al het oud zeer bleek verdwenen’

Shout, Sowing The Seeds Of Love, Everybody Wants To Rule The World; de monsterhits die het duo Tears For Fears in de jaren 80 scoorde, zijn veertig jaar later nog altijd niet stuk te krijgen. In de meest recente Top 2000 staan Roland Orzabal en Curt Smith dan ook maar liefst vijf keer genoteerd. ‘Shout, shout, let it all out’, wie zingt die regels niet mee?