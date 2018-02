Hoe de nalatenschap van Mies tv-makers van nu kan inspireren

Presentatoren, nieuwe talenten of collega’s, ze kregen geregeld telefoontjes van Mies Bouwman. ,,Goed gedaan hoor, maar even hier op letten, zei ze dan”, glimlacht Cornald Maas. ,,Ze belde me twee keer per jaar over een uitzending en vertelde dan wat ze vond”, voegt Ivo Niehe toe.

Volledig scherm Henny Huisman © anp Als oud-televisiemaker bleef Mies Bouwman bevlogen, betrokken en kritisch tot haar dood. De bejubelde presentatrice van onder meer Een van de Acht en In de Hoofdrol was een fenomeen in haar tijd: empatisch, hartelijk en toch scherp. Natuurlijk zijn haar programma’s niet meer van deze tijd, maar zij laat wel degelijk een waardevolle erfenis na. De televisiemakers kunnen nog veel leren van Mies. ,,Haar menselijkheid bijvoorbeeld”, vertelt Henny Huisman (66). ,,Wat ze deed, vond ze écht leuk. En daar is volgens mij momenteel een schreeuwende behoefte aan. Mies ‘mocht weer vanavond’. Tegenwoordig hoor ik om me heen: ‘Ik moet weg, want ik heb vanavond dienst’.”

Volgens televisiewetenschapper Maarten Reesink vervulde Mies Bouwman vroeger een ‘rituelenfunctie op televisie’. ,,Ze bracht de mensen op een bepaald tijdstip bij elkaar. Dat was ook de aantrekkelijkheid: voor de televisie zitten in de wetenschap dat anderen óók kijken. Dat kon toen nog, omdat er zo weinig netten waren. Zij belichaamde dat wij-gevoel. Nu televisie fragmenteert is die rituelenfunctie aan het uitsterven. Uitzonderingen zijn de wedstrijden van het Nederlands elftal, het Koningshuis en The Voice. Veel televisiemakers proberen die functie weer terug te krijgen.”

Cornald Maas: ,,De televisieformats van toen bestaan niet meer, maar de geest en mentaliteit van Mies die er destijds aan ten grondslag lagen, wel degelijk. Mies stond voor vrijzinnigheid, originaliteit en autonomie. Durven risico’s te nemen. Daar is ook nu nog iedere televisiemaker bij gebaat. Kijk, Mies is altijd blijven hameren op de autonomie van een presentator. Kies je eigen spoor, wees onafhankelijk, verken je grenzen en laat je niet gek maken door allerlei veronderstelde ideeën over wat een goed televisieformat zou moeten zijn. Toen ik begon te presenteren, kreeg ik ook al die lessen. Er moest een coach komen, gewerkt worden met een autocue, maar wie zegt dat dat altijd het beste is? Ik geloof het eigenlijk niet.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Cliff Richard, Mies Bouwman en burgemeester Gerard Schampers bij tv-uitzending 2 oktober 1982. © Fotocollectie BHIC

Over die autocue gaf Bouwman ook steevast hetzelfde advies aan programmamaker Han Peekel (70): ,,Niet gebruiken, anders word je maar voorleesmoeder, riep ze altijd. Ik denk dat ze gelijk heeft. Iedereen moet zonder autocue kunnen presenteren en anders leer je het maar. Dat deed ik voor mijn programma Wordt Vervolgd (jeugdprogramma, te zien van 1983 tot 1997, red.). Mensen voelen het verschil. Het tempo ligt hoger dan vroeger, uiteraard. Maar nog steeds een ander wijs advies van Mies: luisteren, ruimte geven en bijzondere vragen stellen.”

Televisiewetenschapper Maarten Reesink: ,,Mies was een voorbeeld van hoe het moest. Kijk, filmsterren moeten uitzonderlijk zijn, waar televisiesterren juist gewoon moeten blijven. En de illusie wekken toegankelijk te zijn. Met Mies kon iedereen wel iets. Ze was mooi, maar niet te mooi. Ze was intelligent, maar niet te intelligent. Heel veel verschillende soorten groepen mensen konden zich vereenzelvigen met haar.”

Volledig scherm Han Peekel © Shody Careman Het valt ook Peekel op dat de kreet ‘de gewone man’ geregeld valt. ,,Ik geloof dat Mies de Nederlandse geschiedenis van die gewone man heeft vastgelegd in veel van haar programma’s. Ze kon dat, omdat ze in tegenstelling tot ook veel generatiegenoten op televisie, niet opging in de glitter en glamour. ‘Ik ben ook huisvrouw en doe dit erbij’, zei ze.”



Dus ja, we kunnen nog veel van Mies Bouwman leren. ,,Laat dat haar nalatenschap zijn”, zegt Peekel. ,,Tv moet niet highbrow of grachtengordel zijn. Presenteren doe je ook niet vanuit een ivoren toren. Om die reden noem ik Mies ook liever de moeder in plaats van de koningin van de Nederlandse televisie. Geloven dat je meer bent dan die ‘gewone man’ is een ernstige denkfout.’’

,,Nu had Mies ook wel iets unieks: ze was zowel chique als volks’’, meent Henny Huisman. ,,Zij kon zo door het televisiescherm de huiskamer komen binnenwandelen. Ze was je buurvrouw, vriendin of familie. Als mensen Ivo Niehe op straat aanspreken, is het: ‘Hallo meneer Niehe’. Bij haar was het: ‘Hey Mies!’ Chantal Janzen heeft dat, Caroline Tensen ook, Anita Witzier weer minder. Zij is toch wat koeler.’’

Fred Oster, de nu 81-jarige presentator van de tv-klassieker AVRO’s WiekentKwis, roemt de karakteristieke warmte van Mies. ,,Caroline Tensen is nog een voorbeeld van hoe het zou moeten. Dat vond Mies trouwens ook. En dan heb je nog Eva Jinek, Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk. Dan heb je het wel een beetje gehad.”