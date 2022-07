Hoe een zomerhit de liefde tussen Nederlandse en Belgische muzikanten aanwakkerde

Voor wie zich afvraagt waar deze opvallende trend vandaan komt, moet terug naar de periode dat Jaap Reesema in Nederland wat minder bekendheid genoot. Hij werkte onder de noemer Jake Reese samen met diverse top-dj's. Zo kwam hij ook terecht bij de Belgische producer Regi Penxten. Een ster in België, maar in Nederland vooral bekend van zijn werk met Milk Inc. Hij verzorgde de beats voor de begin deze eeuw razend populaire Belgische dance-act van wie Walk on Water de grootste hit was.



De samenwerking tussen Penxten en Reesema was in België een groot succes. In 2018 stond het duo met het nummer Ellie wekenlang op de eerste plek van de Ultratop 50, de evenknie van de Top 40 bij onze Zuiderburen. Een jaar later scoorden ze samen met Olivia Trappeniers wederom een knaller van een zomerhit met Summer Life. Maar het jaar daarna werd pas echt de basis gelegd voor alle Nederlands-Belgische muziek die we nu horen.

Beste Zangers

Penxten deed mee aan Liefde voor muziek, de Vlaamse versie van Beste Zangers. Omdat de dj zelf niet gezegend is met een engelenstem schoof hij andere artiesten naar voren voor de zangpartijen. Opnieuw volgde er een samenwerking tussen Reesema, Trappeniers en Penxten voor het nummer Kom wat dichterbij. Wekenlang stonden de drie bovenaan in Ultratop 50, werden uitgeroepen tot zomerhit van het jaar, maar een stap naar Nederland werd nog niet gemaakt.



Het Vlaamse succes smaakte echter voor Reesema naar meer en eind 2020 brengt hij samen met Pommelien Thijs, bekend uit de Belgische jeugdserie #LikeMe, Nu wij niet meer praten uit. Voor het eerst is er een triomf in beide landen, zowel in de Top 40 als de Ultratop 50 belandt de single op nummer 1. Gelijktijdig wordt de Vlaamse zanger Metejoor, artiestennaam van Joris van Rossem, ook geïnspireerd door de tweelandige klapper. Drie maanden later brengt hij zijn samenwerking met de Nederlandse zangeres Babet uit: 1 op een miljoen. Hij scoort in Nederland een bescheiden hit, maar in zijn thuisland komt ook hij op nummer 1.

Vanaf dat moment is het hek van de dam. Metejoor brengt samen met Emma Heesters ook het nummer Rendez-vous uit. Maar deze zomer slaat alles. De zanger vindt in Snelle een nieuw kompaan en scoort nu al in België met Kijk ons nou. Heesters heeft de armen ineen geslagen met Penxten en ook zij bestormen bij de Zuiderburen met Zwaartekracht de hitlijsten. Reesema heeft een nieuwe Vlaamse partner gevonden in Lea Rue en hoopt op een hit met Code Rood. En ook Trappeniers is weer op de Nederlandse tour. Paul Sinha, die meeschreef aan de monsterhit Más, Más, Más, heeft samen met haar Elektriciteit gemaakt.

