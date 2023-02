Hoe het norse hoofd van Ben Affleck al dagen het internet bezighoudt

De kijkers merkten tijdens de uitreiking van de prestigieuze muziekprijzen een norse, verveelde, maar bovenal miserabel kijkende Ben Affleck op, en dat leidde tot grappen op onder meer Twitter. ‘Ben Affleck ziet eruit alsof hij liever bij de tandarts zou zitten’ en ‘Ben, knipper met je ogen als alles oké is’. Weer een ander: ‘Waarom ziet hij eruit alsof hij binnen 10 minuten gaat huilen tijdens een broodnodige rookpauze?’.

Al dagenlang buigen de buitenlandse entertainmentmedia zich nu over de vraag: wat wás er aan de hand met de gevierde acteur? En: wat zei Lopez nu precies tegen hem, toen het pasgetrouwde stel in beeld was naast presentator Trevor Noah? Want dat zag er vrij ongemakkelijk uit. Daily Mail zette zelfs een liplezer op de zaak, die concludeert dat Lopez haar man een standje geeft. ,,Stop”, zei Lopez volgens de liplezer. ,,Kijk vriendelijker. Doe alsof je gemotiveerd bent.” Waarop Affleck antwoordde: ,,Misschien.”

Volgens tiktoker Almostanna werd er iets anders gezegd en zit het heus nog wel goed bij ‘Bennifer’, zoals het stel liefkozend wordt genoemd. Zij was bij de uitreiking als zogeheten ‘stoelvuller', om te zorgen dat er geen lege stoelen te zien zijn als een van de aanwezige sterren even een plaspauze heeft of op het podium moet zijn. Zo moest Lopez een prijs uitreiken aan Harry Styles. Toevallig zat deze Anna een flink deel van de show naast Affleck.

In een filmpje op TikTok vertelt de stoelvuller dat Lopez doorhad dat het verveelde gezicht van haar man als een razende rondging op internet als zogeheten meme - ze zat tussen de reclamepauzes door op haar telefoon te scrollen. De zangeres - die er de humor wel van inzag - liet dat aan Affleck zien. ,,Hij was zo van ‘ooh, daar gaan we weer”, vertelt de tiktoker.

Quote Hij wíst het en toch deed hij niet de moeite om vrolijker te kijken TikTok’er Anna

Het is namelijk niet voor het eerst dat de acteur commentaar krijgt op zijn norse gezicht als hij zich in publieke kringen begeeft. ,,Hij wíst het en toch deed hij niet de moeite om vrolijker te kijken. Ik vind dat fantastisch, dat hij het gewoon van zich af laat glijden.” Volgens haar hielden de twee de hele avond elkaars hand vast en maakten ze verder een verliefde indruk.

Jennifer Lopez en Ben Affleck hebben beiden nog niet gereageerd op alle theorieën, maar de sterzangeres deelde wel een filmpje waarbij ze schrijft dat ze ‘altijd de beste tijd heeft met haar geliefde, haar man’.

Lopez en Affleck trouwden afgelopen zomer, nadat ze een jaar eerder weer bij elkaar waren gekomen. In 2002 was het stel ook al een paar jaar samen en waren ze verloofd, al kwam het toen niet van een huwelijk. In 2004 liep de relatie op de klippen. Affleck trouwde vervolgens met Jennifer Garner, Lopez met Marc Anthony. Beide kregen kinderen met hun ex-partners.

