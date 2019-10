Hoe is het met...? Casper ‘Frits van Houten’ van Bohemen

,,Het is bijna 25 jaar geleden, maar nog steeds wordt me de vraag gesteld welke GTST-scène me het meest is bijgebleven’’, weet Van Bohemen, die het televisievak al jaren geleden uitzwaaide. De acteur, die vanaf 1991 vier jaar lang in de huid kroop van slechterik Frits van Houten, dook een paar jaar geleden nog op in Flikken Maastricht, maar richt zich nu vooral op zijn andere passie: toneel.



Momenteel staat Van Houten naast Linda Møller op de planken in Doek, een stuk van Maria Groos. ,,En dat is hartstikke leuk want we boeken veel succes. Dan sta je tenminste niet voor een lege zaal te spelen’’, vertelt een enthousiaste Van Bohemen, die ook te zien zal zijn in het tweede deel van Adieu Indië. Daarin wordt het publiek meegenomen maar het voormalig Nederlands-Indië. Tel daar zijn werk als docent aan een Haagse toneelschool bij op. ,,Ik voel me senang op het toneel. Het is iets waarin ik me kan vastbijten, het zorgt voor ontroering en dat is heel waardevol. Als je het hebt over een gastrol op tv, is het toch vaak omkleden, spelen en weer naar huis. Dat geeft minder voldoening.’’