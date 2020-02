Hoe is het nu met... Bruni Heinke?

Bruni Heinke wordt in september van dit jaar 80 jaar. Geen mens die het haar zal geven. ,,Ik kom te jong over. Dat is een compliment, maar ook een nadeel, want voor rollen word ik vaak op leeftijd gecast en dan word ik het niet, omdat ik geen grijze kop heb.’’



Ze maakt al decennialang furore als actrice, op toneel en voor de camera’s. In het verre verleden in televisieseries als Dagboek van een herdershond en Herenstraat 10, maar ook in films en kluchten. De meesten kennen haar uit Goede Tijden, Slechte Tijden waar ze van 1992 tot 1997 de rol van Helen Helmink speelde. ,,Een soap, dat was nieuw in Nederland. Laatst zei een man in een winkel bij mij in de buurt: ‘Ik moet u toch iets vertellen’. Hij was van Marokkaanse komaf en zei. ‘We moesten altijd naar GTST kijken om Nederlands te leren’.’’