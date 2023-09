Hoe is het nu met...? GTST-hunk Tim Immers

Zoektocht levert al honderden tips op: waar is de basgitaar van Paul McCartney gebleven?

Waar is de belangrijkste basgitaar uit de geschiedenis gebleven? Het is misschien wat overdreven gesteld, maar fascinerend is de zoektocht naar een oude bas van Paul McCartney wel degelijk. De Beatle kocht de Höfner in 1961 in Hamburg voor 30 Britse ponden, en raakte hem acht jaar later kwijt.