Hoe is het nu met...? Gunther uit Friends

Het verhaal hoe James Michael Tyler (28 mei 1962) in Friends terechtkwam, is regelmatig verteld, maar te mooi om te laten liggen. Er moest bij de start van de serie in 1994 een scène opgenomen worden in het café waar de vrienden altijd koffie dronken; ‘Central Perk’. Tyler, die in de ochtend zijn haren toevallig had laten bleken als experiment, was een van de figuranten en op een gegeven moment kwam de vraag van de makers: wie kan er een beetje met een koffiemachine omgaan? Dat was niet zo’n probleem voor de acteur want hij had in die periode een bijbaantje in een koffiezaak.