Hoe is het nu met...? Hobie uit Baywatch

Ze staan op ons netvlies gebrand: de sexy acteurs en actrices van Baywatch die in felrode broekjes en hoog uitgesneden badpakjes de branding van Malibu inrennen. De tv-serie over het wel en wee van een stelletje Amerikaanse lifeguards was voor het eerst te zien in 1989, maar werd na slechts één seizoen alweer van de buis gehaald. Niemand minder dan David ‘The Hoff’ Hasselhoff zag potentieel en haalde de show terug.



Naast Hasselhoff was Playboy-model Pamela Anderson het bekendste gezicht van Baywatch. Maar de piepjonge Jeremy Dunn Jackson groeide door zijn rol als Hobie Buchannon in mum van tijd uit tot tieneridool. Door de jaren heen ging hij als zoon van Mitch Buchannon van schattig ventje tot de hunk met het strakke torso. Jackson besloot gebruik te maken van die populariteit door in 1995 een korte zangcarrière te beginnen. In Nederland scoorde hij een top 10-hit met You Can Run.