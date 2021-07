Hoe is het nu met...Marco Borsato’s duetpartner Lucie Silvas?

Opening Olympische Spelen goed voor 784.000 kijkers

24 juli De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is gisteren gezien door 784.000 mensen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. De opening stond door de coronapandemie in groot contrast met de opening van de Spelen van Rio de Janeiro, die in 2016 aanmerkelijk feestelijker werden geopend.