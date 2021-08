Hoe is het nu met...? Xzibit van Pimp My Ride

Menig mens zal Xzibit vooral herkennen als presentator van het Pimp My Ride, maar de presentator kende vóór dat tv-programma al een leven in de schijnwerpers. In 1996, zo’n acht jaar voordat Xzibit zijn naam verbond aan Pimp My Ride, scoorde hij namelijk als rapper zijn eerste hit met het nummer Paparazzi. De track bezorgde hem succes, maar in 2000 kwam zijn rapcarrière pas echt van de grond. Dat deed hij met zijn derde soloalbum Restless, waar onder meer nummers als X en Front to back op stonden. Wat volgde waren samenwerkingen met andere grote artiesten als Snoop Dogg, Eminem en Dr. Dre.



Toch besloot Alvin Nathaniel Joiner, de echte naam van Xzibit, om zijn horizon te verbreden. Het bleek een goede zet, want in 2004 werd hij presentator van het populaire MTV-programma Pimp My Ride. Van champagnemachines, enorme boxen tot een eigen studio in de auto: niets was te gek voor de programmamakers van de zender. Hoewel deelnemers later beweerden dat bijna alles nep zou zijn aan de serie, groeide Xzibits bekendheid steeds meer. Het leidde zelfs tot een meme, waarin de Xzibits uitspraak ‘Yo Dawg’ centraal stond.