Hoe kon Fien zich zo misrekenen?

Bridget Maasland: Ik ben verliefd op Dré

9:47 Bridget Maasland spreekt nog niet van een liefdesrelatie tussen haar en zanger André Hazes (25), maar ze is in ieder geval verliefd. ,,We moeten nog uitzoeken of er sprake is van een relatie. Zo lang zien we elkaar nog niet’’, laat ze weten in de ochtendshow van haar goede vriend Radio 538-dj Frank Dane.