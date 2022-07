Hoe Lady Gaga een nieuwe deuk schopt in het toch al gebutste imago van GelreDome

Wat is er precies gebeurd?

Enkele van de circa 30.000 bezoekers van het concert van Lady Gaga in stadion GelreDome, dinsdagavond, konden na afloop niet met de trein wegkomen uit Arnhem. Richting Duitsland met name. Zij brachten noodgedwongen de nacht door op het station.



Er wordt geklaagd over chaos bij de pendelbussen tussen stadion en station. Automobilisten foeteren dat ze na het concert moeite hadden van het parkeerterrein af te komen en in de file belandden. Overigens ontving organisator Mojo Concerts zelf niet meer dan ‘een handjevol klachten’.