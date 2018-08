Hoe Michael Jackson de King of Pop werd

1958-2009Overal ter wereld wordt vandaag uitgebreid stilgestaan bij de verjaardag van King of Pop Michael Jackson, die vandaag 60 jaar zou zijn geworden. De superster overleed in 2009 in een ziekenhuis in Los Angeles op 50-jarige leeftijd nadat hij in zijn woning een hartstilstand had gekregen. Een terugblik op zijn roerige bestaan.

In de Amerikaanse staalindustriestad Gary, aan de zuidoever van Lake Michigan, kwam op 29 augustus 1958 Michael Joseph Jackson ter wereld. De kleine Michael, het achtste kind van moeder Katherine en vader Joseph, bleek al vroeg een enorm muzikaal talent te hebben. Uiteindelijk groeide het jochie uit tot wereldster, met de bijnaam The King of Pop. Hij zou vandaag zijn zestigste verjaardag hebben gevierd, maar overleed op 25 juni 2009 op zijn vijftigste.

Jackson begon zijn carrière in 1968 in The Jackson Five, een band met hem als leadzanger en zijn vier broers als muzikant.

De groep scoort meteen een nummer 1-hit met I Want You Back. De drie singles erna bereiken ook de hoogste positie. In het begin van de jaren 70 scoort de tiener Jackson zijn eerste grote solo-hit met Ben. Eind jaren 70 en verder in de jaren 80 breken de muzikale hoogtijdagen aan met het uitkomen van de albums Off The Wall (1979) en Thriller in 1982. Van die laatste plaat zijn tot de dag van vandaag wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. Ook het album Bad uit 1987 verkocht tientallen miljoenen exemplaren.

In de jaren 90, na de plaat Dangerous uit 1991, gaat het bergafwaarts met het muzikale succes. Het duurt tot 2001 voordat er een nieuw studioalbum verschijnt, maar Invincible is zowel commercieel als artistiek een flop vergeleken bij de eerdere successen. Na zijn dood worden nog twee albums met nieuw songmateriaal van Jackson uitgebracht.

Wacko Jacko

Jackson kreeg in de pers de bijnaam Wacko Jacko vanwege zijn vaak excentrieke gedrag, zowel privé als in het openbaar. Vanaf het midden van de jaren 80 werd bekend dat hij een chimpansee genaamd Bubbles in huis hield en dat hij zou slapen in een zuurstoftent. Ook verbouwde hij zijn landgoed Neverland tot een heus pretpark, compleet met kermisattracties en minidierentuin.

Ook de vele cosmetische operaties die Jackson onderging, en met name zichtbaar werden na het uitkomen van het album Bad in 1987, baarden opzien. Pas in 1991 gaf hij toe dat hij aan zijn uiterlijk had laten schaven. Zijn plotseling bleek geworden huid, was volgens de zanger het gevolg van een huidziekte.

Misbruikzaken

Jackson trouwde twee keer. Zijn eerste huwelijk was in 1994 met Lisa Marie Presley, de dochter van Elvis. Volgens critici was het een afleidingsmanoeuvre voor de beschuldigingen van seksueel misbruik van een 13-jarige jongen. De zanger werd nooit veroordeeld en de zaak kwam door betaling van een miljoenenschikking niet voor de rechter. Het huwelijk met Presley duurde slechts achttien maanden. In 2004 en 2005 wordt de zanger vrijgesproken na een geruchtmakend proces waarin hij werd beschuldigd van misbruik van een andere 13-jarige jongen.

Tijdens een van zijn plastische operaties leerde Jackson zijn tweede vrouw, de verpleegster Debbie Rowe kennen. Rowe werd in 1997 zijn echtgenote en werd de moeder van twee van zijn kinderen. Prince Michael Junior (1997) en Paris Michael Katherine (1998) werden bij de echtscheiding aan Jackson toegewezen. In 2002 kreeg hij bij een onbekende moeder nog een derde kind, Prince Michael II. Die baby werd wereldberoemd toen Jackson hem boven een balkon van een hotel in Berlijn liet bungelen. De actie kwam Jackson op een lading kritiek te staan.

Comeback

Jackson overleed in 2009 in een ziekenhuis in Los Angeles op 50-jarige leeftijd nadat hij in zijn woning een hartstilstand had gekregen. Geruchten over excessief medicijn- en druggebruik gingen al rond sinds de jaren 90. De King of Pop zou enkele weken later met tien optredens in Londen zijn comeback-tour starten. Zover kwam het nooit.

Op veel plaatsen wordt deze week stilgestaan bij de zestigste geboortedag van Michael Jackson. Op Radio 10 is een speciale Michael Jacksondag waarbij hij staat de hele dag centraal staat op de radiozender. Tussen 06.00 uur en 00.00 uur worden de grootste hits van Michael Jackson gedraaid. Het befaamde Cirque du Soleil speelt de voorstelling One met een extra feestelijk tintje. De show is sinds 2013 te zien in het Mandalay Bay Casino in Las Vegas.

