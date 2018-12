Hoe mooi is het als Wesley Sneijder afreist naar Robinson-eiland?

Welke (oud-)kandidaat je ook spreekt, allemaal zeggen ze het: Expeditie Robinson, dat is echt. Zelf vraag ik het me nog steeds wel eens af: is die tros bananen daar echt niet neergelegd? Ja hoor, Nienke en Loiza zijn aan het smoezen warempel, daar staat meteen een camera bij? En die kokosnoten? Die ruzie tussen Corry King en I am Aisha? Wat hadden we het lekker op beeld.



Dotan dus. Wie? Ja, Dotan. Moet ik zijn verhaal nog vertellen? De Volkskrant kwam met de scoop dat de zanger zich bediende van nepaccounts op social media. Hij kwam met een excuus , maar daarna bleef het maanden stil. Expeditie Robinson is dé ideale plek om te rehabiliteren. De makers moeten hem wel op het hart drukken (in de media) te zwijgen tot hij op het vliegtuig stapt. Dan hoeft niemand bang te zijn dat hij snel de expeditie verlaat: geen kandidaat zal hem in de eerste week wegstemmen. Ze zullen, net als ik, razend benieuwd zijn naar zijn verhaal.